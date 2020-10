NBA 2K21: nuova modalità MyPlayer WNBA

La NBA sta puntando in modo sempre più deciso anche sullo sviluppo della sua lega femminile, e così anche 2K Sports si è adeguata. È di oggi infatti la notizia che la versione per console next-gen di NBA 2K21 (di cui, di recente, è stato mostrato un gameplay), conterrà una nuova modalità MyPlayer specificamente dedicata proprio alla WNBA!

Finalmente i videogiocatori potranno quindi creare la loro giocatrice e portarla al top della lega femminile, e non solo. The W, questo il nome della nuova modalità, permetterà anche di portare la propria giocatrice online, e testare le sue qualità in partite multiplayer 3 contro 3. Preparatevi dunque a sfidare, con i vostri amici, altre squadre femminili e a guadagnarvi la gloria!

2K si affianca così a EA Sports nella promozione, anche in ambito videoludico, dei campionati femminili. Electronic Arts ha infatti reso il calcio femminile una parte fondamentale della modalità The Journey già a partire da FIFA 19. Ora 2K Sports propone, per la prima volta, una modalità completamente dedicata allo sviluppo di una giocatrice di un campionato femminile.

Ovviamente, The W non sarà l’unica novità che NBA 2K21 ha in serbo per i propri giocatori sulle console next-gen di Microsoft e Sony. I fan possono infatti aspettarsi miglioramenti su tutta la linea, e non solo dal punto di vista grafico! Per scoprire tutte le novità che 2K Sports ha in serbo per voi non resta da aspettare molto: NBA 2K21 (attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, anche via Steam) arriverà su Xbox Series X e S il 10 novembre e su PlayStation 5 il 12. Sarete pronti?