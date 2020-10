Mastercard ringrazia i fan con gadget per i Worlds 2020

Mastercard ha annunciato giovedì una serie di attivazioni, omaggi e attività legate al decimo anniversario del campionato mondiale di League of Legends .

Come lo scorso anno, Mastercard fungerà da sponsor di presentazione della cerimonia di apertura, offrendo uno spot di trasmissione in inglese e mandarino e presenterà una serie di contenuti chiamata “Digital Priceless Experiences” con giocatori, streamer e talenti in onda. Inoltre, Mastercard rilascerà in quantità limitate una speciale capsule collection creata con Riot Games e il marchio di lifestyle gaming CLOAK con prodotti digitali in-game noti come Riot Points (RP).

Le Digital Priceless Experiences verranno lanciate su Priceless.com a partire dal 31 ottobre, alle 6 am EST / 6 pm CST (ora di Shanghai), con nuove “esperienze” rilasciate ogni ora per 10 ore. L’accesso a questo sarà disponibile tramite RSVP in base all’ordine di arrivo, e includerà workshop, incontri e saluti e altro ancora.

La capsule collection su Priceless.com verrà rilasciata più o meno nello stesso periodo delle “esperienze” e conterrà un “mantello caratteristico, una maglietta a maniche lunghe, un borsone e un puzzle”, con ogni articolo venduto per $ 10 USD. Per le prime 10 ore, Mastercard distribuirà anche un numero limitato di 1.380 pacchetti RP all’ora in base all’ordine di arrivo.

Mastercard è diventata il primo sponsor globale di League of Legends Esports nel 2018, quando ha firmato una partnership pluriennale con Riot Games .

Il capitolo finale dei Worlds 2020 si svolgerà nel prossimo fine settimana a Shanghai, mentre il team LCK DAMWON Gaming affronterà il team LPL Suning Gaming .

Per ulteriori informazioni su come Mastercard e altri sponsor sono stati integrati nei Worlds 2020, dai un’occhiata a questo rapporto .