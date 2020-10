Annapurna Interactive sta fondando un developer interno

Fin dalla sua fondazione, nel 2016, Annapurna Interactive si è distinto come una delle realtà più dinamiche dell’industria videoludica. Nata come una branca di Annapurna Pictures, la società si è imposta nel panorama del videogioco pubblicando alcuni interessantissimi titoli di alcuni dei principali studi di sviluppo indie.

Tra i lavori pubblicati da Annapurna figurano titoli come Ashen, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, What Remain of Edith Finch, Wattam, e alcuni ancora non usciti, come Stray, Solar Ash, The Pathless e 12 Minutes. Ora però sembra che la società abbia deciso di intraprendere la strada dello sviluppo interno.

A quanto traspare dagli annunci lavorativi pubblicati da Annapurna Interactive infatti, sembra che l’editore stia fondando un developer interno, che dovrebbe avere i suoi uffici a Los Angeles, California e per il quale la società sta assumendo personale nei ruoli chiave.

L’annuncio è stato condiviso anche dal presidente Nathan Gray durante una conferenza stampa:

“Abbiamo avuto l’onore di lavorare con alcuni dei più talentuosi creatori di videogame indipendenti al mondo. Molti di noi hanno un background da sviluppatori interni e siamo eccitati di renderlo parte di Annapurna Interactive mentre ci muoviamo verso il futuro. Non vediamo l’ora di condividere di più riguardo a ciò che sarà, tutto quello che sarà possibile”

La creazione di uno sviluppatore interno sarebbe sicuramente un salto di qualità per Annapurna, un ulteriore passo nella direzione di un’espansione che non sembra volersi fermare.