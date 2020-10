San Diego Comic Con: nessun badge per il 2021

Nella giornata di oggi, attraverso il sito ufficiale della più famosa convention al mondo, gli organizzatori del San Diego Comic Con hanno comunicato la loro intenzione di non vendere badge per l’accesso agli eventi dell’edizione 2021, attualmente programmata per il 22-25 luglio del prossimo anno.

“A causa del perdurare dell’incertezza intorno agli assembramenti di persone durante la pandemia da Covid-19, non ci sarà alcuna vendita di badge per il Comic Con 2021. Con la cancellazione dell’edizione 2020, ai possessori di badge era stata proposta l’opportunità di ricevere un rimborso completo, o di rinnovarlo per l’edizione 2021, per questo non riteniamo sia possibile vendere badge aggiuntivi quest’anno”

L’edizione 2020 del San Diego Comic Con, che era programmata per il periodo dal 23 al 26 luglio 2020, è stata cancellata (come molti altri eventi negli Stati Uniti e nel resto del mondo) a causa della pandemia da Covid-19, ed è stata sostituita da un evento digitale, il [email protected], tenutosi tra il 22 e il 26 luglio.

Una comunicazione che deluderà sicuramente molti fan, ma comprensibile alla luce delle problematiche che la diffusione del nuovo coronavirus ha causato per tutti gli eventi che prevedevano grossi assembramenti di persone. C’è da sperare che l’evolvere dell’epidemia possa arrestarsi, permettendo, almeno nel 2021, il ritorno di questa amatissima convention.