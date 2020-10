One Piece: si celebra l’arrivo del capitolo 1000

One Piece si avvicina a grandi passi a una traguardo fantasmagorico: ancora sette capitoli infatti, e l’iconico manga di Eiichiro Oda raggiungerà l’incredibile quota del millesimo capitolo. Nei suoi vent’anni di serializzazione il manga con protagonista Monkey D. Luffy si è guadagnato delle vere e proprie schiere di fan, e ora, per festeggiare insieme a loro l’arrivo di questo straordinario traguardo, Viz Media, editore inglese del manga, ha deciso di rilasciare alcuni capitoli in modo completamente gratuito.

Come annunciato da Shonen Jump su Twitter quindi, Viz Media rilascerà alcuni capitoli in modalità free-to-read per un periodo di tempo limitato, prima dell’uscita del 1000, focalizzandosi sui momenti fondamentali dell’avventura di Cappello di Paglia e della sua ciurma, nel loro viaggio alla ricerca del tesoro del Re dei Pirati, Gol D. Roger. I primi 8 capitoli saranno disponibili fino a mercoledì prossimo sul sito di Viz Media.

Ma quanto manca all’arrivo del millesimo capitolo? Dopo essersi preso una pausa prolungata a causa delle sue condizioni di salute, Oda è tornato in grande stile, con i capitoli 992 e 993. Considerando che mancano soltanto sette capitoli alla fatidica cifra, si può ipotizzare che One Piece toccherà quota mille nei prossimi due mesi.

Nell’attesa ripercorrete il viaggio di Luffy!