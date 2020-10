L’attacco dei giganti: aggiornamenti sul nuovo capitolo

L’attacco dei giganti è sicuramente un’opera che ha segnato un’intera generazione di shonen. Con l’anime che si appresta a vivere la sua ultima stagione (forse divisa in più parti), il manga di Hajime Isayama procede spedito nel suo ultimo e definitivo arco narrativo, raccontando l’ultima disperata battaglia del Corpo di Ricerca contro un nemico assolutamente inaspettato. Vi avvertiamo, questo articolo contiene degli spoiler!

Dopo il rilascio dell’ultimo capitolo, i fan de L’attacco dei giganti hanno cominciato ad attendere spasmodicamente l’uscita del capitolo 134 per scoprire come il Corpo di Ricerca conta di fermare Eren Jaeger che, nella sua forma di Gigante Fondatore, ha deciso di distruggere completamente tutto il mondo al di fuori dell’isola di Paradis e dei suoi abitanti. Il ragazzo è stato irremovibile nella sua decisione, e nella conversazione avuta con i suoi amici di sempre Armin e Mikasa, ha lasciato decisamente intendere come l’unico modo per fermarlo sia quello di ucciderlo.

Stando a un rumor uscito su Twitter, Isayama avrebbe ormai completato il capitolo 134, che sarebbe pronto per la pubblicazione all’inizio di novembre. Possiamo quindi prepararci a scoprire cosa faranno i nostri eroi per fermare il loro amico nei suoi propositi di distruzione.

Vi ricordiamo che la quarta stagione dell’anime de L’attacco dei giganti, che arriverà il prossimo dicembre, ha subito dei ritardi per via della pandemia da coronavirus e anche per il cambio dello studio d’animazione che ha portato il franchise di Isayama da Wit Studio a MAPPA (una scelta che i produttori dell’anime hanno recentemente motivato).