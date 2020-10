Mad Father: il remake esce il 5 novembre su Switch e PC

Mad Father remake, sequel del survival horror RPG Mad Father annunciato da Playism Sen verrà lanciato per Nintendo Switch tramite la Nintendo eShop e PC via Steam il 5 novembre a $ 9.99 / 980 yen. Gli utenti che possiedono già l’originale Mad Father su Steam riceveranno il remake come aggiornamento gratuito e supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese e cinese semplificato.

Queste sono le principali modifiche introdotte nel remake:

Elementi aggiuntivi

Revisioni grafiche (chip personaggio, chip mappa, alcune abilità, ecc.)

Supporto widescreen

Eventi aggiuntivi

Alcune revisioni e aggiunte di sistema

Aggiunta Blood Mode , sbloccata al secondo playthrough (cambia radicalmente la storia)

, sbloccata al secondo playthrough (cambia radicalmente la storia) Nuove mappe aggiunte

Supporto per game pad

Funzione di filtro del rumore (può essere disattivata nelle impostazioni)

Doll Maker aggiunto al Museo

aggiunto al Museo Schermata del menu aggiunta (missione, aiuto, opzione)

Aggiunta funzionalità di configurazione della chiave del controller

Voci aggiuntive (variazioni aggiunte come la risata di papà)

Episodi aggiuntivi

Un ricordo di come il giovane biondo e la famiglia Drevis si sono incontrati per la prima volta.

Scopri i segreti della madre di Aya e della famiglia Drevis in Blood Mode.

Controlla un nuovo protagonista e segui le tracce della maledetta famiglia Drevis in Blood Mode.

L’originale Mad Father è attualmente disponibile in inglese per PC tramite Steam per $ 2,49.