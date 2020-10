World of Warcraft Shadowlands: uscirà il 23 novembre

World of Warcraft Shadowlands la nuova espansione del titolo di Activision uscirà il 23 novembre. Per celebrare questo annuncio, l’editore ha anche rilasciato il trailer della storia del gioco e il titolo supporterà il Ray Tracing in tempo reale. Blizzard utilizzerà il ray tracing per migliorare le ombre del gioco. Blizzard ha finalmente introdotto alcuni nuovi effetti nella versione PTS di World of Warcraft Shadowlands. Questa nuova build aggiunge il supporto per Ray Traced Shadows, migliorando tutte le ombre del gioco con questa nuova tecnica. Il gioco include tre impostazioni RTX: Fast, Good e High.

Secondo il team, i giocatori di avranno almeno bisogno di un Intel Core i5 3450 o di un AMD FX 8300 con 4 GB di RAM. Blizzard ha elencato NVIDIA GeForce GTX760, AMD Radeon RX 560 e Intel UHD 630 come GPU minime richieste. Inoltre, il team non ha elencato né un SSD né un HDD per i requisiti minimi di archiviazione del PC del gioco. Blizzard consiglia di utilizzare un Intel Core i7 6700K o un AMD Ryzen 7 2700X con 8 GB di RAM. Inoltre, Blizzard consiglia di utilizzare una NVIDIA GeForce GTX1080 o una AMD Radeon RX Vega 64. Il gioco utilizzerà anche DX12 e supporterà gli effetti Ray Tracing in tempo reale. Secondo alcuni primi rapporti, tuttavia, le prestazioni hanno un grande successo anche su un RTX2080Ti. Secondo quanto riferito, la GPU di NVIDIA non è in grado di mantenere un’esperienza costante a 60 fps a 3440 × 1440 anche con ombre di Ray Tracing “buone”. Alcuni utenti hanno anche visto i loro framerate dimezzati abilitando questi RTX Shadows. Quindi sì, questa implementazione non sembra essere ottimizzata come alcuni si aspettavan.Vale anche la pena notare che World of Warcraft Shadowlands non supporta DLSS 2.0. Pertanto, sarà interessante vedere se NVIDIA e Blizzard aggiungeranno supporto.