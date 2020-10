Ghost Of Tsushima: successo inaspettato per il titolo Sucker Punch

Sarà proprio l’anno dell’uscita first party di Sony quando tutto sarà detto e fatto per il 2020. Non solo la PS5 verrà lanciata con diversi titoli first party, ma all’inizio di quest’anno ne avremo alcuni anche per PS4, incluso Ghost of Tsushima. Il gioco ci ha portato nel Giappone feudale per un racconto quasi storico di un samurai che percorre un sentiero oscuro per il bene superiore, e ha persino ottenuto un’accurata espansione multiplayer dopo il lancio. Sembrava risuonare bene anche più del previsto in effetti. In un’intervista con GamesIndustry, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha parlato di alcuni dei loro titoli e studi. Parlando dell’opera targata Sucker Punch, rivela che il gioco ha funzionato meglio di quanto previsto sia a livello commerciale che critico, elogiandolo per aver costruito bene sui titoli precedenti di Sucker Punch:

Questo è il frutto di spese non massicce, ma di una crescita organica attentamente pianificata e costante. Probabilmente il miglior esempio che potrei fornire è ovviamente parlare di Naughty Dog, che hanno sempre realizzato giochi fantastici. Ma parliamo di Ghost of Tsushima, il titolo è stato un successo della critica e sicuramente un successo commerciale inaspettato. Questo la dice lunga sul lavoro che Sucker Punch ha svolto per costruire il loro precedente canone di lavoro.

Sfortunatamente, Ryan non ha fornito numeri, ma sappiamo che il gioco ha venduto 2,4 milioni solo nei suoi primi tre giorni, e immagino che da allora sia salito molto. Sucker Punch è anche in procinto di assumere uno scrittore narrativo per un nuovo progetto, che potrebbe essere un sequel di Ghost of Tsushima. Il titolo è ora disponibile per PlayStation 4. È stato confermato che il gioco è trasferibile su PS5 grazie alla retrocompatibilità con capacità di 60 FPS.