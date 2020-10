Borderlands 3: rivelate le skin Final Form di Vault Hunter

Gearbox ha mostrato un nuovo set di skin in arrivo su Borderlands 3 chiamato Final Form durante la live streaming di questa settimana. I cosmetici cambiano radicalmente l’aspetto dei Vault Hunter dei giocatori per adattarsi a come sarebbero i personaggi in un universo alternativo in cui non hanno mai intrapreso la strada del tesoro e dell’avventura. Lo studio ha presentato i nuovi look insieme alla nuova modalità Arms Race del gioco, che fa parte del DLC Designer’s Cut. I giocatori possono ottenere il pacchetto in diversi modi. I possessori della prima Season Pass per Borderlands 3 potranno ottenerlo gratuitamente, ma sarà anche incluso con il Season Pass 2, del gioco Ultimate Edition, o con l’edizione per la PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S, inoltre saranno disponibili insieme al DLC Designer’s Cut il prossimo mese.

La strategia per rilasciare effettivamente le skin stesse è alquanto confusa, ma sulla carta sembra che darà a più giocatori la possibilità di dare un’occhiata ai nuovi look dei personaggi. I Vault Hunter possono anche aspettarsi nuove abilità nel DLC Designer’s Cut di Borderlands 3, così come nella modalità Arms Race, che aggiunge alcuni elementi roguelike alla classica formula di Borderlands che i fan già conoscono e amano. Gearbox sembra concentrarsi sul perfezionamento e sull’espansione dell’esperienza con i Cacciatori di Volta esistenti nel gioco piuttosto che aggiungere più personaggi giocabili. Avremo più informazioni quando il DLC uscirà il 10 novembre. Borderlands 3 è ora disponibile per PC, PlayStation 4, Stadia e Xbox One, con le prossime uscite per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.