Mads Mikkelsen e Armie Hammer insieme in un nuovo spy movie

Secondo The Hollywood Reporter, dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spionaggio con Casino Royale e The Man From UNCLE, Mads Mikkelsen e Armie Hammer stanno tornando nel regno dell’inganno dopo aver firmato per recitare nel thriller della guerra fredda The Billion Dollar Spy.

Basato su una storia vera, il film è incentrato su Brad Reid (Hammer), un nuovo volto alla stazione di Mosca della CIA che viene avvicinato dall’ingegnere sovietico Adolf Tolkachev (Mikkelsen) e sceglie di ignorare il consiglio dei suoi capi di essere un membro del KGB “penzolante” e sviluppa un legame e un’amicizia unici con il russo, che apparentemente spera solo di aiutare la sua famiglia a sfuggire alla corruzione dell’Unione Sovietica.

Il film sarà diretto da Amma Asante (A United Kingdom, The Handmaid’s Tale) con la sceneggiatura di Benjamin August (Class Rank, Remember) da una ricerca molto dettagliata del giornalista vincitore del Premio Pulitzer David E. Hoffman, che ha attinto documenti e interviste della CIA precedentemente classificati per compilare la storia. Il film sarà sviluppato e prodotto da Walden Media insieme al premio Oscar e Golden Globe Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) e Greg Lessans tramite Weed Road Pictures, mentre il presidente e CEO di Walden Media Frank Smith e il vicepresidente esecutivo per lo sviluppo e la produzione Naia Cucukov sarà produttore esecutivo. Frank Smith ha dichiarato:

“Siamo incredibilmente entusiasti di affrontare questo thriller della guerra fredda, per dare vita a questo mondo misterioso. Siamo onorati di lavorare con i talenti Mads Mikkelsen e Armie Hammer con Amma Asante al timone, su una storia che mostra come una persona può cambiare il mondo”.

HanWay films ha anche aderito al progetto per gestire le sue vendite e distribuzione internazionali e presenterà il progetto all’imminente American Film Market virtuale, mentre CAA Media Finance e Endeavor Content supervisioneranno la vendita negli Stati Uniti. La data di inizio della produzione per The Billion Dollar Spy è stata prevista per l’inizio del 2021. Vi terremo senz’altro aggiornati! Per ulteriori informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.