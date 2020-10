Amazon University Esports ritorna il 2 novembre

La nuova incarnazione dell’University Esports Series (UES) si presenta quest’anno con un format ormai consolidato e registra il coinvolgimento di partner di rilievo come Amazon, che conferma il suo impegno a supporto del movimento Esports con gli Amazon University Esports, e Intel, Logitech G, Philips e Samsung in qualità di sponsor. L’appuntamento è fissato per il 2 novembre 2020.

Clash Royale, Legends of Runeterra, League of Legends e Rainbow Six Siege sono i titoli che vanno a caratterizzare la competizione e per i quali è prevista l’assegnazione di un titolo di campione italiano ufficiale. Per quanto riguarda League of Legends, lo studente vincitore sarà incoronato campione nazionale, e sarà inoltre chiamato a rappresentare i colori nazionali nella seconda fase del torneo che prevede uno scontro al vertice tra i campioni delle varie nazionalità europee.