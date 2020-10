DIRT 5: ecco il trailer di lancio

Codemasters mostra il suo nuovo trailer di gioco di DIRT 5 pieno di azione, per celebrare il lancio del gioco dal 6 novembre. Il tour intorno al mondo in 60 secondi svela salti mortali nelle miniere di marmo italiane, l’infida guida sul ghiaccio in Nepal e molto altro ancora. DIRT 5 è un’esperienza racing a tutto gas con oltre 70 percorsi in 10 località e 13 classi di veicoli.

Il titolo offre corse mozzafiato su più superfici, inclusi terreni accidentati, aspre sabbie del deserto, neve, ghiaccio, asfalto e altro ancora. Le condizioni meteorologiche cambiano in un batter d’occhio, le auto si ribaltano e si schiantano mentre l’azione si surriscalda, i giocatori devono mantenere il sangue freddo per rimanere in gara. Con una varietà di modalità di gioco tra cui Carriera, Arcade, Time Trial e Multiplayer, DIRT 5 è una scarica di adrenalina dall’inizio alla fine ed introduce anche lo split screen che può essere giocato offline in modalità cooperativa e competitiva per un massimo di quattro giocatori.

Per chi desidera varietà, il trailer termina con la nuova feature Playgrounds. Crea, condividi e scopri arene personalizzate in tre tipi di eventi; Gate Crasher, Smash Attack e Gymkhana. Tutte le arene pubblicate sono ospitate online con una classifica globale, che consente ai giocatori di tutto il mondo di caricare la propria arena e pubblicare il loro miglior punteggio.

DIRT 5 è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC Windows (e Steam) a partire da venerdì 6 novembre. La versione Xbox Series X ed S sarà disponibile in tutto il mondo il 10 novembre. La versione PlayStation 5 verrà lanciata in Nord America, Australia e Nuova Zelanda il 12 novembre e nel resto del mondo il 19 novembre. Una versione Google Stadia verrà lanciata all’inizio del 2021.