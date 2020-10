Apex Legends: gameplay trailer della stagione 7

Un paio di giorni fa vi avevamo mostrato il trailer di lancio della stagione 7 di Apex Legends, Ascension, un trailer animato in cui il terzetto composto da Mirage, Pathfinder e Horizon combatteva sulla nuova mappa Olympus. Poco fa Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato il gameplay trailer che fa vedere le novità introdotte nella nuova season in azione.

In primis la nuova leggenda Horizon, in cui già si intravedevano nel filmato di qualche giorno fa le sue abilità. La tattica può essere utilizzata sia come “scala” per far arrivare i membri della squadra in luoghi più alti, così come può lanciare in aria gli avversari per renderli più facilmente targettabili. L’ulti invece crea un buco nero che risucchia gli avversari, danneggiandoli.

Il filmato mostra varie zone della nuova mappa, Olympus appunto, e si concentra anche su come potranno essere utilizzati i nuovi veicoli Trident, con scontri tra squadre e saggi utilizzi tattici con determinati eroi, come Caustic.

La nuova stagione porterà anche il battle pass con oltre 100 nuovi oggetti cosmetici, e il video mostra le nuove skin per Octane e per Wraith. Parentesi anche per i club, nuova funzionalità social che semplifica la creazione di una comunità e le squadre per la battaglia.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che la season 7 di Apex Legends sarà disponibile a partire dal 4 novembre.