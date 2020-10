Suning Gaming firma KFC e Roewe come sponsor

Suning Gaming, organizzazione cinese di Esport e finalista dei Mondiali 2020, ha firmato KFC e il marchio automobilistico Roewe come sponsor. I termini finanziari e la durata dell’accordo non sono stati resi noti. Inoltre, non è chiaro che tipo di posizionamento della maglia avranno questi marchi al Worlds di League of Legends questo fine settimana.

The Yum! Brands catena di ristoranti internazionali e marchio automobilistico di proprietà della casa automobilistica cinese SAIC Motor si unisce ad altre società e marchi come Nvidia , Logitech , Huya , Skyworth, Eleme, Yep Yipai e TUMI come sponsor.

Suning Gaming, che gioca nella LPL cinese , affronterà il team LCK DAMWON Gaming nelle finali di sabato a Shanghai. Suning Gaming ha battuto TOP Esports nelle semifinali per arrivare all’ultima tappa della competizione internazionale di Esport di League of Legends.

All’inizio di questo mese, dopo che Suning Gaming ha battuto JingDong Gaming (una squadra di proprietà del concorrente della società di e-commerce) durante la fase a eliminazione diretta, il vicepresidente di Suning Kangyang Zhang ha festeggiato emettendo ¥ 100 milioni ($ 15 milioni di dollari) in buoni e-commerce e 1K ” opportunità gratuite “per gli utenti Suning.