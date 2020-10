Overcooked All You Can Eat: data per PS5 e nuovo trailer

Team17 e Ghost Town Games hanno annunciato la data d’uscita su PlayStation 5 di Overcooked All You Can Eat, titolo culinario che arriverà su console next-gen e che includerà i primi due capitoli della serie con tutti i DLC usciti: sarà disponibile dal 12 novembre (il 10 la PS5 uscirà in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Messico and Corea del Sud). Quindi probabilmente qui in Europa sarà disponibile al lancio della console Sony del 19 novembre. La data per Xbox Series X e S non è ancora stata annunciata, ma sarà disponibile sempre entro il 2020.

Insieme alla data per PS5 è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto, in cui viene mostrata The Peckish Rises, una nuova avventura culinaria, disponibile esclusivamente su Overcooked All You Can Eat. Questa avventura, a tema Halloween, include sette nuove cucine spettrali e aggiunge tre chef al roster: Axolotl Chef, Chef Unbread e Everpeckish Chef!

Queste le caratteristiche del gioco

Oltre 200 livelli di caos culinario

Sette nuovi livelli

Tre nuovi chef

60 FPS con una risoluzione 4K

Tempi di caricamento più rapidi

Nuovi trofei e achievements

Opzioni di accessibilità e modalità assistenza

Multiplayer cross-platform

La modalità di assistenza includerà opzioni come: