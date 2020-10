Mad Rat Dead: disponibile da oggi su PS4 e Switch

NIS America ha pubblicato il trailer di lancio di Mad Rat Dead, titolo sviluppato da Nippon Ichi Software con protagonista un topo da laboratorio. Il gioco infatti esce oggi 30 ottobre su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Un topo aveva un sogno, rimasto irrealizzato prima della sua morte… ossia finché gli viene concessa una seconda possibilità: rivivere il suo ultimo giorno sulla Terra. Sfrutta il suo ritrovato vigore per far battere il suo cuore al ritmo della musica, affinché il tempo a sua disposizione non si esaurisca.

Hai un solo giorno da vivere e un importantissimo obiettivo da raggiungere.

Tieni il tempo col tuo cuore! Salta, corri e colpisci seguendo il ritmo in questo platform d’azione incentrato sulla musica!

Ma se volete saperne di più su Mad Rat Dead di vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione.