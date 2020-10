Praey for the Gods: nel 2021 su PS5, PS4 e Xbox One

Praey for the Gods, disponibile in Early Access su PC tramite Steam sa gennaio 2019, verrà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox One con versione 1.0 su PC nel primo trimestre del 2021. Ad annunciarlo il team di sviluppo No Matter Studios. Gli utenti che acquistano la versione PlayStation 4 riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione PlayStation 5.

Al momento non si sa ancora se arriverà una versione per Xbox Series X e S, ma lo studio di sviluppo spera che “presto si avrà un risposta.”

Qui sotto potete vedere il trailer caricato sul canale YouTube di PlayStation che mostra fasi di gameplay di Praey for the Gods catturate su PS5.