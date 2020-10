Everwild: il creative director lascia Rare

A quanto pare, questa sembrerebbe essere la stagione degli addii. Solo pochi giorni fa, una notizia simile a questa che state per leggere è arrivata da 343 Industries, sviluppatori di Halo Infinite dove, con gran sorpresa, il Director Chris Lee ha lasciato lo sviluppo del progetto. Stavolta tocca anche a Everwild, il cui Creator Director ha lasciato Rare poche ore fa.

Simon Woodroffe, uno tra i veterani dello studio dietro il titolo d’avventura, ha lasciato Rare e, qui sotto, potete trovare un messaggio dal capo dello studio Craig Duncan.

Ringraziamo Simon per tutto il suo duro lavoro sul titolo e gli auguriamo tutta la possibile fortuna per il futuro. Il team del progetto è in bune mani e ha la passione di voler costruire un gioco che darà ai giocatori un’esperienza indimenticabile in un mondo magico fatto di natura.



Per quanto questo sia sicuramente un colpo basso per il team, dalla loro hanno ancora mani molto esperte, provenienti dagli studi di Banjo-Kazooie e Sea of Thieves e, in più il designer di Fable Legends. Insomma, la scena si è sicuramente un po’ incupita ma, in Everwild più in avatn, potremo forse ritrovare quei colori che ci faranno vivere, a detta del team, esperienze indimenticabili su PC e Xbox Series X e S.