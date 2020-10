Monster Hunter Rise: nuovo video gameplay per la Great Sword

Monster Hunter Rise sarà il titolo della serie esclusivo per la console nipponica Nintendo Switch e Capcom di tanto in tanto delizia i fan con nuove informazioni. È il turno di un nuovo video gameplay per il titolo action-RPG. Il gameplay in questione analizza il moveset della Great Sword, una delle tante armi che avremo a disposizione all’interno del gioco.

L’arsenale sarà molto variegato e siamo sicuri che Capcom mostrerà pian piano tutto quello che ci sarà messo davanti al lancio dell’ennesimo titolo della saga. Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise sarà pubblicato su Nintendo Switch il giorno 26 marzo 2021 a livello globale. Qui potrete trovare la nostra anteprima mentre vi lasciamo al trailer in calce alla notizia.