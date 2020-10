Demon’s Souls: un filmato approfondisce la musica

Ieri vi avevamo mostrato un gameplay trailer di Demon’s Souls. Oggi invece è stato pubblicato un filmato incentrato sulla musica del remake sviluppato da Bluepoint Games e in uscita su PlayStation 5 il 12 novembre.

Registrata agli AIR Studios di Londra e con il famoso organo a canne della Temple Church di Londra, la colonna sonora è stata originariamente creata dal compositore Shunsuke Kida ed è stata riarrangiata da Bill Hemstapat per questo remake, eseguita da un’orchestra di 75 elementi, un coro di 40 persone e più solisti vocali e strumentali.

In questo dietro le quinte parlano proprio l’arrangiatore Hempstapat, il producer della colonna sonora Peter Scaturro, e l’orchestratore Jim Fowler. Buon ascolto!

Queste le parole di Gavin Moore, SIE Worldwide Studios External Development, attraverso il PlayStation Blog:

Per me, la caratteristica più iconica di Demon’s Souls è la sua abilità nello sfruttare le sonorità. L’uso parsimonioso della musica fa sì che il silenzio crei un profondo senso di terrore nel giocatore, unito a un’insinuante sensazione di solitudine e disperazione. Ma il vuoto lasciato dalla musica viene riempito da avvolgenti suoni tutti intorno a te. Ogni goccia d’acqua sopra la tua testa, e ogni cigolio di legno sotto i tuoi piedi, non fanno altro che aumentare la tensione e l’eccitazione. È impossibile non chiedersi cosa abbia provocato qualsiasi rumore di rocce frananti, o a chi appartengano quelle voci lamentose nell’oscurità. Gli effetti sonori sono tanto suggestivi quanto spaventosi, permettendoti di immergerti in questo bellissimo ma violento mondo.

È solo quando affronti le sfide più ardue, ovvero i raccapriccianti boss, che la musica risuona in tutto il suo splendore contribuendo a donare un’aura di epicità ai tuoi combattimenti. Tale musica distingue questi momenti indimenticabili.

Ma non è solo la musica a dare sostanza a questo mondo: anche gli incredibili personaggi che lo popolano sono fondamentali. Alcuni buoni, altri malvagi, ma tutti con una storia da raccontare. Tutti i dialoghi sono stati registrati nuovamente, ma abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con molti dei doppiatori originali, che hanno ripreso i panni dei rispettivi personaggi iconici. Sarà incredibile osservare i fan del gioco originale innamorarsi nuovamente dei loro personaggi preferiti, e delle loro voci.

Sono state dedicate innumerevoli ore all’aggiunta di migliaia e migliaia di nuovi suoni al gioco, per dare nuova vita a questo mondo. Le sonorità di Boletaria ti daranno gli incubi. Perderai forse il senno a causa dell’incessante battito del cuore e degli ammalianti canti nella Torre di Latria? E avrai abbastanza coraggio per affrontare il fruscio delle innumerevoli zampe del Ragno corazzato nelle profondità di Stonefang?

Forse sarà proprio la musica a darti il coraggio che serve. Abbiamo prestato moltissima attenzione a quest’aspetto, così come agli effetti sonori del gioco. Abbiamo rivisitato la colonna sonora originale di Shunsuke Kida, con nuovi drammatici arrangiamenti delle sue magnifiche creazioni. Tutto quanto è stato riregistrato presso gli Air Studios di Londra, con un’orchestra e un coro di fama mondiale. Prestando attenzione, si può sentire anche il celebre organo a canne del Temple Church, che crea un inquietante sottofondo in molte delle tracce. 120 musicisti tra i migliori al mondo hanno collaborato alla creazione di questa colonna sonora. E ne siamo incredibilmente fieri.

Siamo lieti di annunciare che la colonna sonora di Demon’s Souls verrà lanciata sulle apposite piattaforme digitali il 26 novembre. Seguirà a breve il lancio del CD a opera di Milan Records. E, per chi come me ha un’anima nostalgica o una passione per i supporti multimediali più vintage, questa incredibile colonna sonora sarà disponibile anche su vinile. L’apertura dei pre-ordini è prevista per inizio dicembre.

La copertina del vinile è opera di Ken Taylor.