Windbound: disponibile il primo aggiornamento gratuito

Deep Silver ha appena annunciato che il primo aggiornamento gratuito di tre per Windbound è ora disponibile e porta con sè tanti nuovi contenuti sul titolo d’avventura. Si parla di nuove meccaniche di gameplay, contenuti per la personalizzazione e modalità di gioco.

Innanzi tutto, sarà disponibile la Witch Skin per Kara, la quale potenzierà le abilità del protagonista. In più, la Modalità Foto verrà aggiunta e grazie alla quale sarà possibile fermare il gioco per cercare di prendere scatti dal coloratissimo mondo del titolo di Deep Silver. Sarà possibile cambiare la posa e l’espressione del volto di Kara. Ovviamente, sono inclusi vari filtri e opzioni per gestire al meglio la scena.

La seconda modalità è chiamata “Viaggio Eterno” e consentirà, come anche esplicato dal titolo stesso, ai giocatori di partire per una “Endless Mode” del titolo. A tale modalità è stata aggiunta una funzione di tracking che mostra al giocatore quanto è rimasto in vita durante la sua run. Grazie ad essa, dopo il Capitolo 5 il gioco non terminerà ma, anzi, continua progressivamente (ma non all’infinito) con livelli più grandi e sfide più complesse.

Windbound, di cui trovate qui la nostra recensione, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Swtich, Google Stadia e PC tramite Steam e Epic Games Store.