Epic Games Store festeggia Halloween con i nuovi titoli gratuiti

Anche Epic Games Store vuole celebrare una delle festività più amate dai giovani. Stiamo ovviamente parlando di Halloween e, quale miglior periodo per giocare titoli horror, se non questo? Tecnicamente, solo uno dei due titoli che sto per menzionarvi è davvero pauroso ma, vale la pena avere entrambi probabilmente.

Le opere in questione sono Blair Witch, l’avventura horror dal taglio cinematografico di Bloober Team e la remaster di un cult del cinema Ghostbusters The Video Game. Il primo viene dagli sviluppatori di Layers of Fear e Observer, mentre il secondo proviene dall’originale del 2009.

Potete riscattare entrambi i titoli dallo store di Epic Games Store oppure direttamente dal launcher ufficiale Epic, a voi la scelta. Intanto, vi ricordiamo che avrete tempo fino al 5 novembre per farlo, dopo sarà il turno di Wargame Red Dragon.