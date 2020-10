KFC sponsorizza il campionato brasiliano Rainbow Six Siege

Ubisoft Brasil ha annunciato giovedì che KFC fungerà da sponsor per le fasi finali del campionato brasiliano Rainbow Six Siege 2020 . Secondo Ubisoft, questo è il primo accordo con un marchio dell’industria alimentare per sponsorizzare un torneo ufficiale.

I termini finanziari non sono stati divulgati.

La partnership è stata siglata con la partecipazione della società brasiliana di promozione degli Esport BBL (Bad Boy Leeroy), che ha agito come rappresentante commerciale per Ubisoft Brasil. Il marchio KFC sarà protagonista nelle fasi decisive del torneo e effettuerà anche attivazioni tramite kit al talent pool di Ubisoft.

Il campionato brasiliano Rainbow Six Siege è importante per molte organizzazioni di Esport tradizionali internazionali come Ninjas in Pyjamas , FaZe Clan e Team Liquid , insieme ad alcune delle squadre più importanti del Brasile, come Black Dragons , FURIA , INTZ e Team oNe.