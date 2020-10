Beyond Good & Evil 2: lo sviluppo procede bene, assicura Ubisoft

Dopo più di una decade di richieste da parte dei fan, Beyond Good & Evil 2 è stato finalmente annunciato all’E3 2017 ma si è venuto a sapere che, da allora, le cose non sono poi così cambiate all’interno del gioco. Ci sono stati pochi o meno update riguardo l’atteso titolo dopo l’annuncio.

Lo sviluppo, comunque, sembra procedere bene. A dircelo è direttamente Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft. Sebbene vi sia stato l’abbandono del creatore e direttore del sequel, Michel Ancel, tale evento non sembra aver inficiato in alcuna maniera sullo sviluppo.

Il gioco sta procedendo bene. Il mondo è davvero eccezionale. Come potete vedere, Netflix ha anche deciso di prendere questo universo e crearci un film a riguardo. Quindi, ci sono stati tanti progressi e l’opera sta venendo su bene.



Beyond Good & Evil 2 è attualmente in sviluppo ma le piattaforme su cui verrà pubblicato sono al momento sconosciute, così come la finestra di lancio rimane ancora un grande punto interrogativo. Ovviamente, GamesVillage vi terrà informati a riguardo.