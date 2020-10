Genshin Impact: l’update 1.1 arriva l’11 novembre

Se anche voi siete appassionati dell’action RPG free-to-play del momento, Genshin Impact (il cui multiplayer sta facendo registrare numeri record), e non vedete l’ora di avere nuovi contenuti, la vostra attesa sta per terminare. L’editore del gioco, miHoYo ha infatti annunciato l’arrivo dell’update 1.1, intitolato A New Star Approaches, per il prossimo 11 novembre.

L’aggiornamento porterà ai giocatori l’evento stagionale Unreconciled Stars, nuove quest e, soprattutto quattro nuovi personaggi giocabili: Tartaglia, Zhongli (entrambi personaggi da 5 stelle), Xinyan e Diona (da 4 stelle). Per quanto riguarda le nuove quest invece, ci si potranno aspettare tre nuovi atti della storia principale, che concluderanno il capitolo di Liyue. Verranno introdotte anche nuove side quest per ogni personaggio giocabile, e un sistema di Reputazione rinnovato, che classifica i giocatori in ogni singola città.

Avere una Reputazione alta vi permetterà di avere un livello migliore di personalizzazione, ricompense specifiche per quella regione e tanto altro ancora. L’evento Unreconciled Stars invece durerà per due settimane, e conterrà nuove quest e sfide co-op da superare, mentre tra le ricompense previste ci sarà anche Fischl, un potente personaggio da 4 stelle. Ci saranno anche nuovi oggetti e il Wind Catcher, che ci servirà per creare dei venti ogni qual volta ne abbiamo bisogno.

E le novità non finiscono certo qui: contestualmente all’annuncio dell’update, miHoYo ha confermato che Genshin Impact arriverà anche su PlayStation 5, con tempi di caricamento quasi inesistenti e una grafica enormemente migliorata. Nell’attesa però non ci resta che goderci il trailer del nuovo aggiornamento! Vi ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS e Android.