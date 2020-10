Elden Ring: il nuovo tweet fa impazzire i fan

Elden Ring è, molto probabilmente, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Sarà perché FromSoftware ha deciso di svelare un teaser del suo Dark Fantasy RPG per poi sparire dai radar, oppure perché milioni di fruitori non vedono l’ora di tornare a cimentarsi nelle ardue sfide della software house giapponese. Tuttavia, ieri l’account Twitter ufficiale dell’opera interattiva ha fatto impazzire i fan.

Un semplice post concernente il seguito spirituale dei Souls ha riacceso la fiamma di milioni di utenti, i quali non vedono l’ora di poter mettere le proprie mani sul criptico videogioco. Il contenuto del messaggio è semplice. In pratica, FromSoftware ha ringraziato la sua community per il supporto dato e assicura che i lavori sono ancora in corso.

We also greatly appreciate all the enthusiasm and support shown for "ELDEN RING", our next Dark Fantasy Action RPG. We hope you look forward to it. pic.twitter.com/NOUBeacOPd

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) October 31, 2020