The Dark Pictures Anthology House of Ashes annunciato ufficialmente

Il nuovo capitolo della celebre serie horror di The Dark Pictures Anthology è stato appena annunciato. Parliamo di House of Ashes, il quale verrà pubblicato nel 2021 probabilmente per PC, Xbox One e PS4. Tuttavia, non è da escludere il fatto che possa arrivare anche per nuova generazione. Sfortunatamente, per la disponibilità delle piattaforme non è arrivata ancora una news da fonti ufficiali. Lo stesso può essere detto per la precisa data di approdo in tutti gli store, dato che al momento conosciamo solo l’anno. Il reveal del gioco è avvenuto a poche ore di distanza dalla pubblicazione di Little Hope.

La conferma dell’arrivo della nuova installazione targata The Dark Pictures Anthology è stata confermata grazie ad un teaser trailer ufficiale. Lo stesso è accaduto con i suoi predecessori. Nel corso del video abbiamo avuto modo di osservare un piccolo assaggio di quello che sarà la narrativa ed i personaggi principali del segmento in arrivo. A quanto sembra, vestiremo i panni di alcuni soldati, i quali si sono avventurati all’interno di una struttura sumera. Nel luogo pare ci sia un’entità dalle origini sconosciute che sta cacciando i personaggi primari. Il nostro scopo sarà, ovviamente, cercare di uscire vivi dall’incubo antico, oltre che a svelare tutti i segreti che si nascondono all’interno della House of Ashes.

Se ancora siete indecisi di cimentarvi o meno sulla fruizione spaventosa, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione per sapere cosa ne pensiamo sull’avventura offerta da Supermassive Games. Essendo il giorno di Hallowen, questa potrebbe anche essere la vostra occasione di poter passare una giornata da paura… letteralmente!