The Dark Pictures Anthology House of Ashes è stato annunciato

Il nuovo capitolo della celebre serie horror di The Dark Pictures Anthology è stato appena annunciato. Parliamo di House of Ashes, il quale verrà pubblicato nel 2021 probabilmente per PC, Xbox One e PS4.

La conferma dell’arrivo della nuova installazione targata The Dark Pictures Anthology è stata confermata grazie ad un teaser trailer ufficiale. Lo stesso è accaduto con i suoi predecessori. Se ancora siete indecisi di cimentarvi o meno sulla fruizione saventosa, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione per sapere cosa ne pensiamo sull’avventura offerta da Supermassive Games.