CSGO: momento storico durante il BLAST Premier Fall 2020

Nella giornata di ieri, è accaduto un evento incredibile per il mondo degli Esports e, nello specifico, per lo sparatutto tattico in prima persona sviluppato da Valve, Counter-Strike: Global Offensive (CSGO). Durante il match tra il Team Vitality ed i Complexity è avvenuta la prima sostituzione di giocatori durante il round.

Una ricorrenza ordinaria per il mondo dello sport tradizionale, ma fino a circa 24 ore fa ciò non era mai accaduto in nessuna competizione dedicata a CSGO. Il cambio è stato effettuato dall’organizzazione francese e ha visto come protagonisti Kévin “misutaaa” Rabier e Nabil “Nivera” Benrlitom nel BLAST Premier Fall 2020.