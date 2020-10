Cloud9: Fudge è il nuovo top-laner del roster di LoL

La celebre organizzazione nordamericana dei Cloud9 ha appena annunciato che Ibrahim “Fudge” Allami sarà il nuovo top-laner all’interno del roster dedicato al MOBA di Riot Games, League of Legends. Il ragazzo ha acquisito la nuova posizione dopo l’addio di Eric “Licorice” Ritchie, che ha abbandonato la squadra.

Per molti, il nuovo innesto da parte dei Cloud9 era solo questione di tempo. Infatti, già da diverso tempo correvano molte voci concernenti la decisione riportata in precedenza. Tuttavia, l’ufficialità è arrivata grazie ad un tweet dall’account ufficiale del team, che ha riposto grandi aspettative sul giocatore professionista.

Asserting dominance is not an easy task… But this player showed more than that. After 2 Academy titles, Ibrahim has proven he is ready to take over NA.

Welcome to the LCS, @Fudgecakey!

— Cloud9 (@Cloud9) October 30, 2020