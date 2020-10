Addio a Sean Connery: l’attore è morto nel sonno a 90 anni

Il leggendario attore Sir Sean Connery è morto all’età di 90 anni. L’attore scozzese, la cui carriera è durata per più di 60 anni, è forse conosciuto prevalentemente per il suo ruolo nel franchise di James Bond. Sean Connery ha anche vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Gli Intoccabili del 1987.

Secondo BBC News, l’attore è morto nel sonno durante la notte a cavallo tra venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre nella sua residenza alle Bahamas. La BBC riferisce anche che si è capito che Connery non stava bene, ma non sono state riportate specifiche sulla storia medica dell’attore. Sean Connery è stato, per la maggior parte, fuori dagli occhi del pubblico per quasi 20 anni; il suo ultimo ruolo sul grande schermo è stato in La Leggenda degli Uomini Straordinari uscito nel 2003.

Sebbene siano trascorsi quasi due decenni da quando i fan hanno assistito a una nuova performance dell’attore, il tempo non ha diminuito il suo potere o impatto come artista. Senza dubbio sarà ricordato prima come James Bond, avendo portato il personaggio fuori dagli amati romanzi di spionaggio di Ian Fleming. Il successo di Connery come 007 lo ha portato a lasciarsi alle spalle le piccole parti e diventare uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Ha infatti recitato in film di enorme impatto culturale e di pubblico, tra cui Marnie di Alfred Hitchcock, Rapina record a New York, L’uomo che volle farsi Re, e Assassinio sull’Orient Express. I ruoli di Sean Connery in I banditi del tempo, Highlander e Zardoz dovrebbero servire a ricordare che non ha mai avuto paura di cimentarsi in qualcosa fuori dai sentieri battuti, e che il suo talento era in grado di toccare le giuste corde interpretando qualsiasi personaggio.

Per quanto famoso e amato fosse nei primi due decenni della sua carriera, è probabilmente l’ultima parte in cui ha consegnato un corpus di lavoro ancora più formidabile. Dopo la vittoria dell’Oscar nel 1988 per la sua magistrale interpretazione di Guglielmo da Baskerville ne Il Nome della Rosa, e uscito dal franchise di Indiana Jones, l’attore è entrato in un periodo d’oro per la sua carriera. Sean Connery è apparso in grandi spettacoli di successo come Caccia a Ottobre Rosso, La casa Russia, Robin Hood – Principe dei Ladri, Il Primo Cavaliere, The Rock e The Avengers – Agenti Speciali. Nel 2000, Sean Connery è stato nominato Cavaliere dalla regina Elisabetta II per il suo servizio nel dramma. L’attore si è ritirato dopo Scoprendo Forrester e La Leggenda degli Uomini Straordinari, un meritato riposo per un attore che aveva dedicato la sua vita a intrattenere il pubblico di tutto il mondo per la maggior parte della sua vita. Noi della redazione non possiamo far altro che rendergli omaggio.