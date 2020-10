Auto Chess: rinviata l’uscita su PlayStation 4

Ieri 30 ottobre sarebbe dovuto uscire, su PlayStation 4, Auto Chess, titolo di genere auto battler già disponibile su dispositivi mobile e su PC. Solo che, collegandosi allo store della console Sony, da ieri il gioco risulta “scomparso”. Questo perché, come si legge in un tweet sul profilo ufficiale del titolo, le versione PS4 è stata rimandata.

Purtroppo, al momento non c’è una data precisa per la nuova uscita, ma viene fatto sapere che verrà annunciata appena verrà decisa. Il team di sviluppo si scusa con i giocatori che erano in attesa di giocare all’auto battler anche su PlayStation 4, dicendo che al momento la qualità attuale della versione per la console Sony non rispecchiava le aspettative, e che serve più tempo per fare in modo che il gioco dia stabilità e ottime performance, anche per il cross-play tra console, PC e dispositivi mobile.

Queste le caratteristiche del gioco sviluppato da Drodo e Dragonest attraverso l‘Epic Games Store:

Auto Chess

Auto Chess è il gioco auto-battler originale sviluppato congiuntamente da Dragonest Co.Ltd e Drodo Studio, e pubblicato da Dragonest Co.Ltd.

Fin dal suo lancio, Auto Chess ha avuto un’influenza significativa nel mondo intero con la sua nuovissima modalità di gioco e le sue funzionalità strategiche competitive. Ha anche attirato decine di milioni di giocatori in tutto il globo. Le partite si svolgono su Internet contro altri giocatori di tutto il mondo e consentono di vivere una nuovissima esperienza di strategia competitiva.

Gameplay originale, il gioco auto-battler pioneristico

Auto Chess è una mod di gioco innovativa creata da Drodo Studio e ha aperto una nuova dimensione nei giochi online. Qui puoi provare i contenuti più originali, la modalità di gioco più pura e il divertimento infinito che sono tipici di un auto-battler.

Cross-play tra tre piattaforme, il gioco online disponibile a livello globale

Un gioco che ha realizzato il sogno di unire i giocatori di console, PC e dispositivi mobili per farli giocare insieme online, ovunque e in qualsiasi momento. Puoi giocare con i tuoi amici sparsi per il mondo, in Auto Chess non ci sono più confini!

Tornei di eSport corretti e sempre disponibili

Il gioco più corretto al mondo offre le partite dei migliori campionati e tornei internazionali! Ogni scelta è importante e ogni passo conta. I risultati delle partite dipendono principalmente dalla tua strategia. Presta la massima attenzione e divertiti!