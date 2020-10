Darkest Dungeon The Board Game: altri stretch goal raggiunti

Qualche giorno fa su Kicksarter è arrivato Darkest Dungeon The Board Game, versione da tavolo del gioco di ruolo con elementi roguelike sviluppato da Red Hook Studios. Il primo obiettivo per la produzione, posto a 300 mila dollari è arrivato poche ore dopo l’inizio della campagna crowdfunding. Al momento in cui scriviamo le donazioni sono quasi arrivate ai tre milioni.

Nell’ultimo aggiornamento da parte di Mythic Games, è stato annunciato lo sblocco di un nuovo stretch goal: 3 miniature del Rattler, una bestia di livello 2 che può essere incontrata in ogni luogo. Questi mostri dalla pelle dura eccellono nel proteggere i loro alleati attirando l’attenzione degli Eroi e indurendo la loro pelle allo stesso tempo.

A 6 giorni dalla fine, vedremo quanti altri stretch goal riuscirà a sbloccare questo gioco da tavolo che, ricordiamo, avrà anche la lingua italiana.

Vi ricordiamo invece che per quanto riguarda il videogioco Darkest Dungeon II, arriverà in accesso anticipato nel 2021 su Epic Games Store.

Questa la descrizione attraverso la pagina Kickstarter:

Darkest Dungeon: The Board Game è un gioco dungeon crawler completamente cooperativo in cui i giocatori assumono il ruolo di avventurieri. Sebbene coraggiosi e determinati, gli avventurieri sono solo umani! Sono inclini alla follia e al dolore che gli abitanti contorti dei sotterranei infliggeranno loro. Si può morire, ma non è il peggior destino: gli eroi possono diventare pazzi e perdere ogni speranza!

Il gioco si gioca in campagne di 11 missioni. Per raggiungere il Darkest Dungeon stesso, i giocatori dovranno intraprendere 3 missioni per livello di minaccia e sconfiggere il boss. Quindi, saranno abbastanza forti da affrontare gli orrori del Darkest Dungeon! Possono emergere vittoriosi… se eliminano la fonte del male che affligge la terra.

Per ogni eroe, seleziona 3 abilità su 7 prima di entrare nella tua missione (e fai salire di livello gli eroi per accedere a più abilità). In ogni stanza, scegli la posizione più adatta per risolvere al meglio il conflitto! Quindi, in ogni turno, un giocatore sceglie due delle azioni disponibili di muoversi, interagire con l’ambiente, cambiare la propria posizione o usare un’abilità (se idonea per la posizione attuale). Trionfa sugli incontri, resisti alla follia dilagante ed esci vittorioso prima di lanciarti in un’altra battaglia. Tra una missione e l’altra, trascorri il tuo tempo nel borgo, visitando vari edifici per trovare sollievo dal trauma fisico e mentale che hai appena subito. Riporta il borgo al suo antico splendore e ti ricompenserà e ti aiuterà a raggiungere l’obiettivo finale.