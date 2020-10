Ruined King, il nuovo titolo Riot Forge per console

Durante i Worlds Finals 2020, Riot Forge ha rilasciato i dettagli su un nuovissimo gioco Ruined King: A League of Legends Story.

Riot Forge sta portando ai fan una nuova storia da Runeterra, Ruined King: A League of Legends Story arriverà all’inizio del 2021.

Riot Forge è un’etichetta editoriale all’interno di Riot Games che integra il programma di ricerca e sviluppo dell’azienda. Forge si concentra sul lavorare con studi esperti al di fuori di Riot, quindi Riot non sta sviluppando i giochi, ma solo pubblicandoli.

Il gioco di ruolo è un’esperienza interattiva ed è basato sulla narrazione, seguendo la storia di improbabili amici. Il primo del suo genere da Riot, la descrizione del gioco su Steam è la seguente.

Sviluppato da Airship Syndicate e caratterizzato dallo stile artistico del leggendario disegnatore di fumetti Joe Madureira, creatori di Battle Chasers e Darksiders, Ruined King: A League of Legends Story è il primo gioco di Riot Forge che ti invita a esplorare l’universo di League of Legends. In questo coinvolgente gioco di ruolo a turni, avrai la libertà di configurare il tuo gruppo e controllare un improbabile gruppo di campioni di League of Legends, esplorare la vivace città di Bilgewater e le misteriose Isole Ombra e sperimentare il Lane Initiative System

Unisci un gruppo di campioni di League of Legends , esplora Bilgewater e salpa per le Isole Ombra per scoprire i segreti della micidiale Nebbia Nera.

A new enemy rises from the mist; uniting an unexpected group of champions. The fate of Bilgewater is in your hands.

Join Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri and Pyke and watch the official announcement trailer now. pic.twitter.com/LQxnSh9Ao7

