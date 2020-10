Demon’s Souls: niente ray tracing su PlayStation 5

Nonostante quanto detto precedentemente, non ci sarà il ray tracing in Demon’s Souls su PlayStation 5. In un articolo di luglio del PlayStation Blog infatti, era segnato che la tecnologia che simula gli effetti di propagazione della luce ci sarebbe stata nel remake del titolo di From Sofware. Solo che, da una recente intervista da parte di Level Up al creative director Gavin Moore, è stato confermato che il gioco in questione non supporterà il ray tracing, dicendo che c’era un costo nell’implementarlo, e farlo avrebbe voluto dire lasciar fuori significato qualcos’altro.

“È come qualsiasi altro miglioramento grafico, c’è un costo. Se avessimo implementato il ray tracing nel gioco, ciò significherebbe che avremmo dovuto tralasciare qualcosa. C’è un tempo limitato nello sviluppo del gioco”. Le parole di Moore, che ha anche aggiunto che, all’inizio dello sviluppo, il team non sapeva se Demon’s Souls avrebbe supportato il ray tracing, poiché volevano concentrarsi sull’ambientazione e sui personaggi.

“Quando abbiamo iniziato lo sviluppo non sapevamo che ci sarebbe stato il ray tracing nel gioco, quindi non era nella nostra visione originale. Quello su cui volevamo concentrarci erano le ambientazioni e l’aspetto dei personaggi. Tutto è illuminato in tempo reale con ombre in tempo reale.”

La notizia che Demon’s Souls che non supporta il ray tracing potrebbe contrariare qualche giocatore, ma non dovrebbe essere un grosso problema, considerando comunque l’effetto grafico degli ultimi filmati pubblicati.

Ricordiamo infine che Demon’s Souls verrà pubblicato su PlayStation 5 qui da noi il 19 novembre, al lancio della console Sony.