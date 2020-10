Super Lone Survivor: annunciato per PC e Switch

Superfalt Games, “team” dietro al quale c’è la sola persona di Jasper Byrne, ha annunciato Super Lone Survivor, remake di quel Lone Survivor uscito nel 2012. Questa nuova versione del survival horror avrà un nuovo scenario “Ascending”, e sarà disponibile su PC e Nintendo Switch nel 2021.

Nel sito ufficiale Byrne ha pubblicato un post, che potete leggere qui sotto:

Super Lone Survivor è il remake del gioco originale, con uno scenario completamente nuovo, “Ascending”.

è stato riscritto da zero con un engine moderno, per supportare gamepad su PC, per funzionare con un alto refresh rate o con monitor ultrawide e per funzionare solo su sistemi a 64 bit. Avrà un’ultra smooth scrolling e supporto per effetti 4k. Già è attivo e funzionante a 60 fps su Switch.

Sto considerando le modalità di difficoltà.

lo scenario ascendente è un nuovo contenuto che sto attualmente realizzando, utilizzando alcune delle funzionalità del nuovo engine, come ombre, nuovi effetti e scrolling parallasse.

Non ho ancora idea di quanto tempo durerà Ascending, non voglio sia una spirale, ma poi di nuovo la storia sembra rilevante proprio ora. Confezionandolo con il gioco originale, toglie la pressione per fare un sequel completo, cosa che non avrei mai voluto fare.

L’intero trailer è stato realizzato all’interno del motore grafico senza modifiche o post-elaborazione.

ulteriori dettagli a seguire.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.