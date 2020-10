Marvel’s Spider-Man Miles Morales: caricamenti lampo su PS5

Che Marvel’s Spider-Man Miles Morales sia assolutamente uno dei titoli più attesi del prossimo futuro è ormai fuori di dubbio. Tra i tanti leak e le novità relativi all’ultima creatura di Insomniac Games, oltre a svelare il debutto di un personaggio amatissimo come J. Jonah Jameson, e di un costume direttamente dal film di grande successo Spider-Man un Nuovo Universo, ora arriva anche un video che ci mostra i tempi di caricamento straordinariamente brevi del titolo su PlayStation 5.

Che la nuova console next-gen di casa Sony avesse puntato tutto sulla potenza delle SSD e sul miglioramento delle prestazioni di caricamento era cosa nota, ma sicuramente nessuno si sarebbe mai aspettato dei simili risultati. L’utente Reddit nicoreese ha infatti mostrato il tempo di avvio di Marvel’s Spider-Man Miles Morales su una PS5: il gioco ha impiegato soltanto 2 secondi ad arrivare al main menu, e solo altri 7 per entrare direttamente in game.

Una prestazione mostruosa, che, anche se è stata ottenuta con cold boot, un attacco a freddo, rimane assolutamente straordinaria. Del resto però i tempi di caricamento estremamente ridotti sono da sempre stati il fiore all’occhiello di questo titolo, e annunciati come una delle differenze tra la versione per PlayStation 4 di Marvel’s Spider-Man Miles Morales e quella per PlayStation 5.

Vi ricordiamo che l’attesissimo titolo di Insomniac Games arriverà sul mercato il prossimo 12 novembre per PlayStation 4 e per PlayStation 5.