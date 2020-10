CD Projekt RED: il valore della compagnia è in picchiata

Il recente, ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077, ha avuto tutta una serie di conseguenze a cascata per CD Projekt RED, tutte decisamente poco felici. A partire dal fatto che, con la nuova data d’uscita fissata al 10 dicembre, il titolo non possa più essere presentato ai The Game Awards 2020, fino ad arrivare al vero e proprio crollo del valore del famoso publisher polacco sul mercato.

Dallo scorso agosto, quando, grazie all’annuncio del gioco di The Witcher per mobile in realtà aumentata, CD Projekt RED ha raggiunto il suo picco di valore di 9.6 milioni di euro (all’incirca 100 euro ad azione), la società ha perso all’incirca il 25% del suo valore complessivo. Un vero e proprio crollo, motivato dalle notizie sempre peggiori che si sono addensate intorno al nuovo titolo della casa polacca. Prima del nuovo, ulteriore rinvio infatti, lo sviluppatore aveva annunciato che, per cercare di rispettare i tempi, avrebbe imposto al team di lavoro di Cyberpunk 2077, un periodo di crunch.

La notizia non era affatto stata vista di buon occhio dai mercati, e le cose erano anche peggiorate quando alcuni report avevano iniziato a suggerire che in realtà i dipendenti stessero affrontando il crunch time da quasi un anno. E il prezzo delle azioni è caduto arrivando a poco meno di 72 euro, il più basso dallo scorso aprile.

Notizie sicuramente preoccupanti ma che non dovrebbero avere un effetto eccessivo sulla casa di sviluppo polacco. Infatti, è più che probabile che il valore della società torni a salire vertiginosamente quando finalmente Cyberpunk 2077 sarà stato lanciato sul mercato.

Il 10 dicembre si avvicina, il giorno in cui l’ultima, attesissima fatica di CD Projekt RED vedrà la luce non è poi così lontano. Vi ricordiamo che il titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su PlayStation 5 e Xbox Series X e S il gioco sarà disponibile prima in backwords compatibility, e solo successivamente con delle versioni sviluppate specificamente per le nuove console next-gen.