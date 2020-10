Crunchyroll: Sony pronta all’acquisto

Sony ha iniziato a fare sul serio per Crunchyroll. Secondo un report di Nikkei Asia infatti, il gigante nipponico sarebbe nella fase finale delle negoziazioni per acquisire il famoso servizio di streaming dedicato agli anime e diffuso in tutto il mondo per la cifra approssimativa di 100 miliardi di yen (al cambio, circa 957 milioni di dollari).

Si tratta di una somma che si avvicina molto alla richiesta minima di AT&T, attuale detentore della maggioranza delle azioni di Cunchyroll, che in estate aveva offerto il servizio streaming proprio a Sony per 1.5 miliardi di dollari e aveva poi annunciato di non essere intenzionato a sedersi al tavolo per meno di 1 miliardo. Un investimento importante dunque, che però permetterebbe al colosso nipponico di accaparrarsi tutta la notevole audience mondiale del famoso servizio di streaming, facendo anche il paio con Funimation, altra piattaforma specializzata già di proprietà Sony.

In questo modo dunque la società giapponese potrebbe cominciare a pensare di entrare in concorrenza, sul piano degli anime, con altre due famose piattaforme streaming come Netflix e Hulu, che sull’animazione giapponese hanno investito e stanno inestendo in modo molto importante. Oltretutto l’acquisto di Crunchyroll garantirebbe a Sony una nuovissima, enorme, base di utenti (all’ultima stima sono circa 70 milioni gli abbonati), e un parco di quasi 1000 nuovi titoli, alcuni dei quali originali (come ad esempio Noblesse, Jujutsu Kaisen e soprattutto The God of High School). In questo modo il gigante giapponese avrebbe anche la possibilità di produrre adattamenti cinematografici, anime e live action, di alcuni dei titoli più caldi del momento.

E chissà che effetti questa acquisizione potrebbe avere sul mondo del gaming. Insomma, una vicenda entusiasmante, della quale non vediamo l’ora di avere nuovi aggiornamenti.