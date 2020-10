Beastars: nuove visual per la seconda stagione

La data dell’esordio della seconda stagione di Beastars, prevista per il gennaio 2021 in Giappone, si avvicina sempre di più, e Netflix ha deciso di gratificare i fan dell’adattamento animato del manga di Paru Itagaki addolcendo la loro attesa con una serie di nuove visual che ci mostrano tutti i protagonisti.

Studio Orange, che produce l’anime, aveva già rilasciato l’immagine del nuovo poster per la seconda stagione, rimanendo però praticamente muto su quelli che saranno i particolari della trama. Con il manga originale di Itagaki che si è concluso proprio quest’anno però, e i progetti per uno spin-off che procedono, a quanto sembra, a gonfie vele, è solo questione di tempo prima che riusciremo ad avere qualche nuovo dettaglio. Dettagli che tra l’altro si possono cogliere anche in queste nuove visual: per esempio, i fan si chiedevano se il cervo Louis sarebbe stato presente nella seconda stagione dopo la sua misteriosa uscita di scena alla fine della prima. Beh, vedere la visual a lui dedicata potrebbe significare proprio che il personaggio farà ritorno!

Per quanto riguarda la data d’uscita mondiale di Beastars, è probabile che, come fu con la prima stagione, Netflix aspetterà qualche tempo dopo l’uscita in Giappone prima di lanciare la nuova stagione anche nel resto del mondo. Per questo la nostra attesa sarà un po’ più spasmodica rispetto a quella dei nostri amici nipponici. Nel frattempo dunque non possiamo far altro che goderci queste bellissime visual (le trovate tutte quante sul profilo Twitter di Studio Orange).

