Everspace 2: l’Accesso Anticipato subisce un altro rinvio

In questo ultimo periodo, possiamo dire che i posticipi da parte di alcune aziende relativi ai propri prodotti sembrano stiano diventando un’abitudine, dove il più recente è stato Cyberpunk 2077, che arriverà a dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e GeForce Now. Questa volta è toccata la stessa sorte ad Everspace 2, ma solo per quanto riguarda l’Accesso Anticipato del titolo targato ROCKFISH Games.

Ebbene, L’Early Access della produzione avrebbe dovuto debuttare a dicembre, ma vedrà la luce a gennaio 2020. Molti si sono chiesto come mai il team abbia dovuto fare ciò, e la risposta è avvenuta direttamente su KickStarter, nel quale, ROCKFISH Games, ha rivelato che non avrebbero potuto competere con Cyberpunk 2077, quindi per questo motivo è stato posticipato l’Accesso Anticipato. Tra l’altro, questa è la seconda volta che l’opera venga rimandata a causa di Cyberpunk 2077.