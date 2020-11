Vampire The Masquerade: annunciato il battle royale

Lo studio svedese Sharkmob, fondato del 2017 dagli ex sviluppatori della Massive Entertainment e IO Interactive, ha annunciato il suo primo progetto e sarà ambientato nel mondo cult di Vampire The Masquerade.

Si tratterà di un progetto totalmente multiplayer e, stando a quanto hanno dichiarato, sarà un battle royale pieno di vampiri, i quali si daranno battaglia tra le strade e i tetti di Praga.

Un’emozionante ripresa di un cult.

Vivi la prossima evoluzione dei battle royale ambientato nel classico mondo cult di Vampire The Masquerade, dove i vampiri sono in guerra tra le strade e i tetti di Praga. Scegli il tuo playstyle, procedi da solo o in squadra combattendo rivali e Entità ostili che vogliono sterminare tutti i vampiri. Usa i tuoi poteri sovrannaturali, armi e sangue per diventare più forte affinché tu possa cacciare, combattere o sopravvivere alla notte.

Inoltre, Sharkmob sta attualmente lavorando ad altri due progetti, descritti da loro come “altamente ambiziosi, progetti AAA di qualità mossi da Unreal Engine”. Ancora non si sa però quando e su quali piattaforme il titolo battle royale ambientato nel mondo di Vampire The Masquerade sarà pubblicato.