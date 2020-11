Dying Light: in arrivo la Anniversary Edition l’8 dicembre

Techland ha recentemente annunciato la Anniversary Edition per il suo titolo di successo Dying Light, la quale è in arrivo per Xbox One e PlayStation 4 il giorno 8 dicembre al prezzo di €39.99 tramite Amazon. Qui sotto potrete trovare una descrizione del prodotto direttamente dal Microsoft Store.

Prendi possesso di un intero universo zombie con l’edizione completa di Dying Light. In 5 anni dalla pubblicazione, questo best-seller open world ha vinto oltre 50 premi come Gioco dell’anno e si è evoluto in un’epica saga di zombi. Vi offriamo l’edizione migliorata del gioco base, con tutte le espansioni e le modalità di gioco pubblicate finora, e una selezione dei migliori oggetti DLC. Questa edizione include l’enorme campagna The Following e la nuova modalità di gioco Hellraid. Divertitevi con tutte le mappe, tutte le modalità, le migliori armi, nemici e costumi. L’apocalisse è completa!



Caratteristiche:

l’edizione completa del best-seller zombi, vincitore dei GOTY. The Following: una nuova campagna non lineare con una nuova, enorme mappa e una buggy modificabile da guidare. Hellraid: la nuova modalità di gioco con ambientazione dark-fantasy in cui farai incursione nelle profondità dell’inferno, con nuovi nemici e oggetti sbloccabili. L’Orda di Bozak: una nuova serie di prove mortali che metteranno alla prova le tue capacità nel parkour e nel combattimento. Cucina e magazzino: due zone di quarantena aggiuntive con nemici mortali e un grande bottino. Come uno zombi: una modalità multigiocatore asimmetrica nella quale potrai invadere le partite degli altri giocatori come Cacciatore della Notte. Colpo alla prigione: fatti strada in una prigione-fortezza infestata dagli zombi e fuggi il prima possibile. In singolo o con amici. Ultimate Survivor Bundle: potenti armi aggiuntive e costumi esclusivi per sopravvivere nelle strade infestate dagli zombi. Pacchetto 5° Anniversario: questo pacchetto esclusivo di skin contiene grandi nuove armi, una nuova skin giocatore e una verniciatura speciale per buggy, per festeggiare 5 anni di azione selvaggia.

Con aggiornamenti costanti, eventi di gioco e accessori spesso creati in collaborazione con la nostra community, Dying Light: Anniversary Edition è la tua porta d’ingresso in un mondo di sopravvivenza zombie in continua crescita.