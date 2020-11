The Elder Scrolls VI: difficile vederlo come esclusiva Xbox secondo Todd Howard

Da tempo è una delle cose che più affligge i videogiocatori di tutto il mondo. Esattamente da un mese in realà, da quando Microsoft ha acquisito Bethesda e Zenimax. Alla domanda “The Elder Scrolls VI verrà rilasciato su altre piattaforme all’infuori di Xbox?” Todd Howard ha detto la sua.

Parlando ai microfoni, se così si può dire, di GamesIndustry.biz, Todd Howard della Bethesda Game Studios ha risposto riguardo la domanda del momento riprendendo la risposta del boss della divisione Xbox, Phil Spencer, ovvero che sul discorso di esclusività, la cosa verrà vista “caso per caso” ma aggiungendo anche che, in realtà, ci sono già stati casi di esclusività tra i due mondi.

Se guardaste ad ogni gioco della serie, vedrete come ci siano già state offerte di esclusività. Morrowind era praticamente un’esclusiva console. Oblivion è stata per tanto tempo un’esclusiva e il DLC di Skyrim è stato anch’esso esclusiva per lungo tempo. Decideremo cosa sia meglio per la nostra utenza quando arriverà il tempo di farlo, non posso davvero dirvi ora come sia la situazione.



È stata poi menzionata l’idea di un arrivo di TES VI su PC e Xbox in esclusiva, ma aggiungendo come questa possa essere un’idea piuttosto sorprendente, sopratutto guardando a come l’ultimo capitolo della serie, Skyrim, sia approdato su praticamente tutte le console attualmente in circolazione. Su quest’ultima affermazione, Howard ha detto, testualmente, “difficilmente immaginerei l’esclusiva“, riferendosi a TES VI.

Riferendoci a quest’ultima dichiarazione, è difficile capire esattamente a cosa si stia riferendo Todd Howard, visto che potrebbero esserci diversi modi per interpretarla. Se da un lato è complicato perchè la società non ha minimamente pensato di renderla esclusiva, dall’altro potrebbe lasciar intendere che, al momento, sia una questione di tempo affinché venga deciso il tutto. La risposta più onesta e verosimile è che, Bethesda e Todd Howard non sappiano cosa Xbox voglia farci con The Elder Scrolls VI.

Sicuramente ne sapremo di più su TES VI col passare del tempo, aggiungerei col passare degli anni visto che, per ora, lo stesso Pete Hines ha dichiarato che ci vorrà ancora molto tempo per il ritorno dell’attesissimo sequel.