Pinnacle sponsorizza l’organizzazione brasiliana Santos HotForex

Nel suo primo passo verso gli Esport brasiliani, il sito di scommesse globali Pinnacle è stato annunciato giovedì come il nuovo sponsor di Select Esports Management, la società responsabile di Santos HotForex . Inizialmente, la sponsorizzazione coprirà solo Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ), poiché non ha restrizioni sulla pubblicità per i siti web di scommesse, ma Santos afferma che ci sono anche piani di attivazione per EA SPORTS FIFA , Pro Evolution Soccer , PUBG MOBILE , Wild Rift , VALORANT e League of Legends ( LoL ).

Santos HotForex ha anche rivelato che ulteriori attivazioni multimediali verranno fornite tramite i lettori e gli streamer dell’organizzazione. Inoltre, a partire da marzo, Pinnacle sarà ufficialmente posizionato sulla maglia della squadra.

Oltre a Pinnacle, gli sponsor dell’organizzazione ora sono la piattaforma di streaming di proprietà di Huya Nimo TV e il broker di scambio HotForex, che detiene i diritti di denominazione fino a dicembre 2020.