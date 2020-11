PSVR non supporterà i giochi per PlayStation 5

Alle soglie dell’esordio della nuova console next-gen di casa Sony c’è ancora parecchia confusione relativamente alla gestione del PSVR. Anche se si è parlato insistentemente di un nuovo headset specificamente pensato per la PlayStation 5 (e del quale sarebbero anche emersi alcuni progetti), ma i dubbi riguardano soprattutto il funzionamento della backword compatibility.

Finalmente, a chiarire un po’ le cose, è arrivata la conferma che i giochi compatibili con la VR funzioneranno soltanto nella loro versione per PlayStation 4. Dunque, per esempio, la versione per PS5 di un gioco come Hitman 3 o No Man’s Sky non funzionerà in PSVR, e bisognerà dunque acquistare la versione per PS4. Solo a questo punto potrete giocare al vostro titoli in VR su PlayStation 5, a patto di procurarvi un adattatore di camera di PS4. Attualmente Sony sta provvedendo a fornire questi adattatori ai possessori di PSVR.

Una notizia che apre tutta una serie di scenari diversi sulla realtà virtuale per le nuove console PlayStation. Un rappresentante di Sony ha spiegato, in modo molto diretto, ad Upload VR:

“Non abbiamo annunciato titoli di PlayStation 5 per PSVR”

Probabilmente, più che bocciare questa tecnologia, Sony si sta concentrando particolarmente sullo sviluppo del nuovo headset, ed è ancor più probabile che il vecchio VR (uscito, lo ricordiamo, nel lontano 2016, durante l’era della PlayStation 3) non sia più adatto a supportare le immagini straordinariamente definite della next-gen.