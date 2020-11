Halo The Master Chief Collection: 343i risponde riguardo il ray-tracing

Recentemente, Microsoft e 343 Industries hanno rilasciato nuove informazioni riguardo la versione next-gen di Halo The Master Chief Collection. Il tutto è leggibile sul blog ufficiale del titolo a questo link.

I fan chiedono ormai da tanto tempo se la versione per Xbox Series X e S della raccolta supporterà o meno la tecnologia ray-tracing e il senior producer Matt Hohl ha detto che lo studio ci sta pensando, per il momento.

Personalmente sono eccitato all’idea di vedere cosa ci sarà possibile fare con la potenza di questo nuovo hardware del futuro.

Una delle cose che ho già imparato qui è che il team ascolta la community e lo vede come elemento cruciale alla pianificazione del progetto. Sono estremamente emozionato al pensiero di vedere cosa potremo fare in futuro.

Per quanto il ray-tracing possa non essere ancora una certezza, almeno nel breve termine per ora, ci sono tantissimi altri upgrade che i giocatori potranno aspettarsi. Si parla di come i giocatori potranno provare i 120fps e i 4K su Series X e i 1080p su Series S di Halo The Master Chief Collection.