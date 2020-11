Il CIO non riconoscerà alcun organo direttivo mondiale per gli Esport

Una dichiarazione scritta dell’Esports and Gaming Liaison Group (ELG) del CIO a tutte le federazioni estive e invernali afferma in modo inequivocabile che non intendono riconoscere alcun gruppo o organizzazione come “l’organo di governo mondiale per gli Esport”, che include la Global Esports Federation di Tencent . Secondo il rapporto di insidethegames , infatti, lo sport è stato “avvertito” dal CIO di non aderire al GEF.

L’ELG è presieduto dal presidente dell’Unione ciclistica internazionale David Lappartient.

Il GEF, che è stato formato lo scorso anno a Singapore e sostenuto da Tencent (che è stato nominato un ” partner fondatore globale”), afferma che il suo obiettivo è quello di essere “la voce e l’autorità del movimento mondiale degli Esport”. È una delle tante organizzazioni di questo tipo fondate negli ultimi due anni.

Chris Chan, che è segretario del Consiglio olimpico nazionale di Singapore e COO del GEF, ha detto che il GEF è stato creato per includere gli Esport nei Giochi Olimpici.

La corsa per diventare l’organo di governo mondiale degli Esport nel suo complesso è ancora in corso freneticamente poiché il GEF è stato in qualche parte costruito come un modo per mettere in ombra il nuovo arrivato sudcoreano, International ESports Federation (IeSF). L’IeSF è stato avviato nel 2008 e mira a promuovere gli ESport come uno spazio competitivo legittimo simile agli sport tradizionali.

La differenza tra le due organizzazioni è che il GEF sta cercando di far diventare gli sport olimpici membri del GEF mentre l’IeSF cerca di promuovere e facilitare le competizioni internazionali. Tuttavia, ci sono stati una manciata di sport olimpici che hanno acquisito l’appartenenza al GEF, tra cui tiro con l’arco, canoa, karate e tennis.

L’IESF non ha firmato accordi con nessuno sport olimpico.