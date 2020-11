Riot Games collabora con Logitech per le K/DA

Logitech G ha firmato un accordo esclusivo pluriennale con Riot Games che vedrà il produttore di periferiche per computer e software creare una linea di licenza ufficiale League of Legends prodotti. La prima per Logitech G sarà una linea di prodotti ispirati all’aspetto che circonda K/DA, il gruppo di performance musicali di ragazze virtuali creato da Riot.

Secondo Logitech, il lancio iniziale del prodotto presenterà una linea K/DA di periferiche di gioco che includono le cuffie da gioco Logitech G733, il mouse da gioco Logitech G304 / G305, il tappetino per mouse G840 e l’esclusivo in-ear da gioco Logitech G333 League of Legends auricolare, completo di “colori, immagini e marchio progettati in collaborazione”.

Logitech è particolarmente concentrata sulle sue cuffie da gioco RGB Logitech G733 Lightspeed Wireless, disponibili in quattro colori e annunciate come le “cuffie più comode che Logitech G abbia mai progettato”. Inoltre, il nuovo auricolare G333 sarà la prima offerta di un “auricolare in-ear” mai da Logitech.

Le principali spinte di marketing per il mouse da gioco wireless LIGHTSPEED G304 / G305 ruotano attorno alla velocità del sensore del mouse e al fatto che pesa solo 3,5 once.

Logitech ha anche creato il G840 XL Gaming Mouse Pad, che misura 35 pollici per 16 pollici. Uno dei tappetini per mouse più grandi esistenti, verrà utilizzato per creare una linea di pad con grafica K/DA personalizzata.